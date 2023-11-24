İstanbul Ticaret Borsası'nın düzenlediği 'Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor' toplantılarında ceviz ve badem üretimi ve ticareti ele alındı. Toplantıya sektör temsilcileri ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri katıldı.

İSTİB'de Ceviz ve Badem Üretimi ve Ticareti Konuşuldu

İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB) düzenlediği 'Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor' toplantılarında bu ay ceviz ve badem üretimi ve ticareti ele alındı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, webinar ortamında gerçekleştirilen, "Ceviz ve Bademde Sorunlar ve Çözümler" başlıklı toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder ve Doğu Manisa Ceviz ve Badem Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tayfun Erpek konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, ithalat vergisinin artışıyla sektörün korunduğunu belirterek "Üreticiler olarak şimdi bize düşen, üretim tekniklerimizi geliştirerek daha rekabetçi hale gelmektir." ifadelerini kullandı.

Kasap, ceviz ve bademde ithalat vergisinin artışıyla sektörün sesine kulak verildiğini ve ulusal üretimi koruyan önemli bir adım atıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Konulan vergi 2017 yılının çok gerisindedir ama yine de önemli bir adımdır. Şimdi de bizler sektör olarak, atalete kapılmadan harekete geçmeli ve üretim tekniklerimizi geliştirme, ürünümüzü daha katma değerli hale getirme, ileri teknoloji kullanma gibi adımları atmalı, üretim maliyetlerimizi düşürmeli, kalitemizi artırmalı ve daha rekabetçi hale gelmeliyiz."

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ise ceviz ve badem üretiminin her geçen yıl arttığını vurgulayarak "Bu iki ürün ülkemizde yeni gelişiyor. 2018'den günümüze neredeyse yüzde 100'lük bir artışı yakaladık. Şimdilik ithalatçı konumundayız ama çok uzun olmayan bir sürede ihracatçı konuma geçeceğimize inanıyorum. Gerek üretici destekleri gerekse ithalat vergileri sayesinde bu hedefe ulaşacağız." dedi.

Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım da Adıyaman ve özellikle Kahta'nın badem üretimindeki başarısına dikkati çekerek başladığı konuşmada, bu başarının sürmesinin, ithalat vergilerinin artışına bağlı olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Badem üreticisini korumak ve badem üretimini devam ettirmek için badem ithalat gümrük vergilerinin 2017 yılı seviyesi olan yüzde 43,2'ye yükseltilmesi gerek. Ayrıca yurda kaçak yollarla giren bademin girişi kesinlikle engellenmeli, istismar edilen dahilde işleme rejimi iptal edilmeli ve referans kıymet değerleri artmalı." değerlendirmesini yaptı.

Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder ise ceviz üretiminde Çin, ABD ve Şili gibi ülkelerin çok güçlü olduğuna vurgu yaptı.