İSTİB Başkanı: Ramazanda fırsatçılara izin vermemeliyiz

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, ramazan ayında artan gıda talebini, fiyatları şişirmek için fırsat görenlere karşı kamu kurumları ve tüketiciler olarak teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, "Bilhassa gıda sektörü olarak fırsatçılara asla izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

İSTİB Başkanı Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayıyla birlikte piyasada fiyatları suni olarak yükseltme çabasında olanları gözlemlediklerini kaydederek, bu hususun ticaret erbabını insani ve ahlaki bakımdan rahatsız ettiğini, toplumun huzur ve refahına kastettiğini anlattı.

Kopuz, İSTİB olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin ramazan ayında her zamankinden daha hassas davranacaklarına inandığını belirterek, özellikle ramazan ayında fiyat sabitleme kararı alan üyelerine teşekkür etti.

Ramazan ayında artan gıda talebini, fiyatları şişirmek için fırsat görenlere karşı kamu kurumları ve tüketiciler olarak teyakkuzda olmaları gerektiğine dikkati çeken Kopuz, bilhassa gıda sektörünün fırsatçılara asla izin vermemesi gerektiğini vurguladı.