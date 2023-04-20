İSTİB Başkanı Kopuz: 'Türkiye enerji konusunda büyük bir atılıma imza atmıştır'

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin, bugün itibarıyla Karadeniz doğal gazını devreye alarak, enerji konusunda büyük bir atılıma imza attığını belirtti.

İSTİB'den yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerde bulunan Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos 2020'de Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin keşfedildiği müjdesini verdiğini hatırlattı.

Kopuz, Türkiye'nin bu keşifle sanayisi güçlü, enerji zengini ülkeler ligine çıktığını, bu gelişmeye şüpheyle bakanlara Türkiye'nin doğal kaynaklarını yönetebilecek kabiliyette bir ülke olduğunu hatırlattıklarını belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye inananlar haklı çıktı ve kısa süre zarfında, pandemi gibi küresel bir soruna rağmen Karadeniz gazı karaya ulaştırıldı. Türkiye'nin 35 yıl boyunca konutlardaki doğal gaz tüketimine yetecek bu büyük ekonomik değeri heyecanla karşılıyorum. Kullanıma alınan bu doğal gaz kaynağı, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında olduğu kadar cari açığın ve hane halkı enflasyonunun da düşmesinde etkili olacak, ülkemizde refah artışını destekleyecektir. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilk bir ay Türkiye'nin tamamında hanelerde kullanılan doğal gazın ücretsiz olacağını, akabinde ise bir yıl boyunca konutlarda mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazın bedelinin faturalardan düşüleceğini de halkımıza ilan ettiler. Savunma sanayinde ve dış politikada olduğu gibi enerjide de bağımsızlık vizyonu ortaya koyarak bu doğal gazı ekonomik değer olarak ülkemize kazandıran ve ülkemize çifte bayram yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."