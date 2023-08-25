İSTİB Başkanı Kopuz: "Gıda bugün de en değerli emtiadır, yarın da öyle olacaktır"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarih boyunca gıdadan daha değerli hiçbir emtia olmadığını belirterek, "Gıda bugün de en değerli emtiadır, yarın da öyle olacaktır.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarih boyunca gıdadan daha değerli hiçbir emtia olmadığını belirterek, "Gıda bugün de en değerli emtiadır, yarın da öyle olacaktır. Hatta değeri giderek artacaktır." ifadelerini kullandı.

İSTİB açıklamasında görüşlerine yer verilen Kopuz, gıda yoksa canlının da insanın da olmayacağını aktardı.

Kopuz, yüzlerce yıl önce Mali'deki altın madenlerinde çalışanların gıdalarını korumak için ihtiyaç duydukları tuzun 1 gramı için 1 gram altın ödediğini anlattı.

Ali Kopuz, "Bence bu ticaretin kazananı, tuzu satın alan madencidir. Çünkü altın onu beslemez ama o dönemde besinleri korumanın tek yolu tuzdur. Bu nedenle gıdanın yegane kaynağı olan tarımın stratejik önemini bir an bile unutmamalıyız. Tarımsal faaliyetleri planlamalı, ileri teknoloji kullanımını artırmalı, sulanabilir alanları çoğaltmalı, sonuçta tarımsal hasılamızı geliştirmeli ve katma değerli ürünler üretmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

İklimdeki dalgalanmalar, doğal afetler gibi nedenlerle yaşanan gıda kıtlığının binlerce yıldır insanlığın en büyük sorunlarından biri olduğunu belirten Kopuz, "Örneğin Orta Çağ'da Avrupa'da yaşanan küçük buzul çağında yıllarca topraktan mahsul alınamamış ve nüfusun yarısı kıtlıktan ölmüş. Bugün ise nüfus artışı, gıda israfı, iklim değişikliği gibi etkenlere rağmen dünyanın tarımsal hasılası teknolojinin yardımıyla artıyor. Öte yandan lojistikteki gelişmeler sayesinde ise ihtiyaçlar geçmişe oranla daha hızlı tedarik edilebiliyor." yorumunda bulundu.

"Korkunç bir gıda israfı yapılıyor"

Kopuz, tarımsal hasıla artışının bir sınırı olduğunu, kaynakların verimli kullanılmadığını, korkunç bir gıda israfı yapıldığını, öte yandan, salgın sırasında küresel tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunun görüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla başlayan Tahıl Koridoru kesintiye uğradı. İnşallah en kısa sürede açılır. Ancak savaşlar gibi nedenlerle lojistiğin ciddi kısıtlamalar yaşayabileceğini de görüyoruz. Son günlerde, rekoltelerle ilgili art arda haberler geliyor. Zeytinde rekoltenin düşeceği anlaşıldı. Ayçiçeğinin Trakya'daki durumu da pek iç açıcı değil. Öte yandan örneğin Eskişehir'de buğday ekim alanlarının artması, süne zararlısının azalması, ilkbahar yağışları ve modern tarım uygulamaları sayesinde buğday üretimi artmış.

Ancak üretici depolama sorunu ile karşı karşıya. Yani sadece ürünün az olması değil, çok olması da sorun olabiliyor. Biz sadece rekolteyi artırmak için değil, aynı zamanda depolama alanlarını genişletmek için de çalışmalıyız. Üretimi dengelemek için ise planlamaya daha çok önem vermeliyiz. Nitekim Bakanlık tarafından 'Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı' üzerinde güncelleme çalışmaları yapılıyor."

Gıda israfının kıtlık tehdidini büyüttüğünü hatırlatan Kopuz, "Dünyada üretilen tüm gıdanın üçte birinin kayıp ve israfla yok olduğunun bilinciyle, çok sıkı bir gıda israfını önleme politikası uygulamalıyız. Aksi takdirde neler yaşayacağımızı tarih bize anlatmaktadır." ifadelerini kullandı.