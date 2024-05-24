İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Fahiş fiyat ve stokçulukta cezaların artırılması doğru bir uygulama

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, fahiş fiyat ve stokçulukta cezaların artırılmasını desteklediklerini belirterek, "Hem fiyat istikrarının tesisi ve vatandaşımızın refahı için hem de sektörlerdeki çürük yumurtaları, düzgün iş yapandan ayırmak bakımından, uygulanan cezaların daha caydırıcı hale gelmesi doğru bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.

Kopuz, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tedbirlerin uygulanmasıyla fiyat dalgalanmalarının duracağına ve ürün güvenliğinin sağlanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cezaların artmasının doğru olduğunu, aynı zamanda stokçuluk ve fahiş fiyatın da net olarak tanımlanması gerektiğini aktaran Kopuz, "Aksi takdirde tedarik zincirine zarar verilebilir." açıklamasını yaptı.

Kopuz, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, fahiş fiyat artışlarına 1 milyon liraya, piyasada darlık yaratıcı stokçuluk faaliyetlerine ise 12 milyon liraya kadar cezalar verilebilecek olmasının, işini doğru yapan tüccarları asla rahatsız etmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz cezaların artırılmasını destekliyoruz. Hem fiyat istikrarının tesisi ve vatandaşımızın refahı için, hem de sektörlerdeki çürük yumurtaları, düzgün iş yapandan ayırmak bakımından, uygulanan cezaların daha caydırıcı hale gelmesi doğru bir uygulamadır. Burada önemli olan nokta stokçuluk ve fahiş fiyatın ne anlama geldiğinin net olarak belirlenmesidir. Depolardaki malların hangi durumlarda stokçuluk olarak değerlendirileceğini açık olarak ifade etmezsek, tedarik zincirine zarar verebiliriz. Hammaddeden lojistiğe, enerjiden işçiliğe kadar bütün maliyet kalemleri sürekli değişiyor. Üstelik bu maliyetler, firmanın büyüklüğüne, teknoloji kullanımına ve daha birçok faktöre bağlı olarak, her firma için farklı oluyor. Tüm bunları göz önünde bulundurmadan, fahiş fiyat ithamında bulunursak, bu zorlu ortamda ayakta durmaya çalışan, istihdam sağlayan işletmelere zarar verebiliriz. Aynı zamanda serbest ticareti de temelinden sarsarız."