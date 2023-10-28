İSTİB Başkanı Kopuz'dan Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kopuz mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılında çok büyük bir coşku ile karşılanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucularını ve İstiklal Savaşı'nın aziz şehitlerini rahmet ve minnetle andı.

Ali Kopuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk milleti önce Kurtuluş Savaşı ile ülkemizi işgale yeltenenleri bu topraklardan defetmiş, peşinden de egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyet ile en demokratik yönetim sistemini hayata geçirmiştir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti benzeri görülmemiş bir varoluş mücadelesi sonucunda kurulmuş, temelinde bağımsızlık tutkusu, harcında iman olan bir ülkedir.

Geride bıraktığımız 100 yılda demokrasimiz ve milli irademiz birçok darbe ve saldırılara maruz kalmıştır ama aziz Türk milleti Cumhuriyet'in temeli olan milli iradeyi canı pahasına da olsa savunmaktan geri durmamıştır."

Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün asırlık bir çınar olarak tüm heybetiyle ayakta durduğuna işaret eden Kopuz, şunları kaydetti:

"Güçlü endüstrisi, tam bağımsız savunma teknolojileri, köklü kurumları ve Cumhuriyet'i geleceğe taşıyacak dinamik gençliği ile her alanda büyük potansiyelini hayata geçirmek için yoluna sağlam adımlarla devam etmektedir. Bugün, yüzyıl önce bir yılda yapılan ihracatı birkaç saatte gerçekleştiren bir ülkeyiz.

Şimdi bizlere düşen; bu kazanımlara sahip çıkmak, büyük bir vizyonun önderliğinde, alın ve akıl terinin şehitlerimizin kanıyla birleşmesiyle kurulan Cumhuriyet'i daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olması bu bitmeyecek mücadele ile mümkün olacaktır. Bu şiarla hareket ettikçe Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da sayısız başarıya imza atarak küresel bir güç ve refah adası haline geleceğimize olan inancım tamdır."