İSTİB Başkanı Kopuz'dan '23 Nisan' açıklaması Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, TBMM'nin açılışının 103. yılı münasebetiyle yaptığı açıklamada, Türk milletinin demokratik olgunluğuna dikkati çekerek, ülkelerin refahı ve ulusların mutluluğu ile demokrasinin doğrudan bağlantılı olduğuna inandığını ifade etti.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, TBMM'nin açılışının 103. yılı münasebetiyle yaptığı açıklamada, Türk milletinin demokratik olgunluğuna dikkati çekerek, ülkelerin refahı ve ulusların mutluluğu ile demokrasinin doğrudan bağlantılı olduğuna inandığını ifade etti.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, meclisin demokratik yönetimin en önemli kurumlarından biri hatta en önemlisi olduğunu ifade ederek, " Türkiye'nin varoluş mücadelesinin Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülmesinin, milletimizin demokratik olgunluğu açısından çok önemli bir gösterge olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, ülkelerin refahı ve ulusların mutluluğu ile demokrasinin doğrudan bağlantılı olduğuna inandığını belirterek, "Bugün dünya üzerindeki ülkelere baktığımızda demokratik kurumları yerleşmiş, serbest piyasa uygulamalarını hukuki altyapıyla güçlendirmiş olanların diğerlerinden çok önde olduğunu görüyoruz.

Bizim hem Türk hem İslam tarihimiz de istişare ve meclislerin bulunduğu bir geleneğe sahiptir. Bu nedenle demokratik yapılanmamızın temelinin sağlam olduğuna inanıyorum. Belki Türk demokrasisi tarihi boyunca zor sınavlara girdi ama hepsinden başarıyla geçmesini bildi." açıklamasını yaptı.

Demokrasi mücadelesinde, 27 Mayıs 1960'tan 15 Temmuz 2016'ya kadar çok acılar çekildiğini, çok canlar verildiğini kaydeden Kopuz, "Allah'a şükür bugün darbecilerin yargılandığı, cezalandırıldığı bir ülke olmayı başardık. İnşallah önümüzdeki günlerde yaşayacağımız seçim de demokrasimizi güçlendirecek yeni bir aşama olacak.

Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 103. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyor, başta Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, TBMM'nin ahirete irtihal etmiş tüm üyelerini rahmet ve minnetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.