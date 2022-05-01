İSTİB Başkanı Kopuz'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Dünya ekonomisinin ve uygarlığın sürdürülebilirliği ve gelişmesinde en büyük paya sahip emekçi kardeşlerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.

Kopuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, emeğin, en kutsal değerlerden biri olduğunu belirtti.

Kopuz "Dünya ekonomisinin ve uygarlığın sürdürülebilirliği ve gelişmesinde en büyük paya sahip emekçi kardeşlerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım." ifadesini kullandı.

1 Mayıs'ın, Türkiye'de uzun yıllar yasaklı bir bayram olduğunu hatırlatan Kopuz, "Birçok konuyu olduğu gibi 1 Mayıs'ı da tabu olmaktan çıkaran hükümet, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaya başlanmasını sağladı. 1 Mayıs, bu kararla yasa dışı oluşumların tekelinden kurtarıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, emeğin kutsallığını gösteren, en hayırlı kazancın emek ile elde edildiğini vaaz eden güzel bir ayet-i kerimenin olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Necm Suresi'nin 37. ayetinde Cenabı Allah, 'Doğrusu insanın çalıştığından başkası kendinin değildir' buyurmuştur. Bu nedenle emeği ile kazananların inancımızda yeri farklıdır. Barış ve huzur içinde nice emek ve dayanışma günlerine ulaşmamız dileğiyle tüm emekçi kardeşlerimizin ve milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."