İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Türkiye'nin pozitif büyümesi takdire şayan

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin küresel düzeyde fark atarak pozitif büyümesini takdir ettiğini belirtti. Kopuz, Türkiye ekonomisinin yüksek faiz konjonktürüne rağmen büyümeye devam ettiğini ve yıl sonunda yüzde 4,5-5 bandında bir büyüme oranı yakalayacağını söyledi.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, " Türkiye'nin pozitif büyüyerek küresel düzeyde fark atması her türlü takdirin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Kopuz, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, bu yılın 3. çeyreğine (temmuz-eylül dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin, küresel ekonomilerdeki yüksek faiz konjonktürüne ve dünyadaki yatırım ortamının zayıflamasına rağmen 2023 yılında da büyümeye devam ettiğini belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"OECD ülkelerinde ortalama büyüme beklentisinin 2023 için yüzde 2 olduğu bir dönemde, yılın 3. çeyreğinde yüzde 5,9 büyümeyi yakalamamız, Türkiye ekonomisini gerek OECD, gerekse G20 nezdinde farklı bir konuma getiriyor. Bence bu veriler, tüm küresel ve bölgesel ekonomik ve politik sınamalara göğüs geren bir performansla, yıl sonunda şimdiden yüzde 4,5-5 bandında bir büyüme oranı yakalayacağımızı da gösteriyor. Tüm uluslararası ekonomik kuruluşların mali disiplin ve bu amaçla vergi gelirlerinin korunması adına makul büyümeyi tavsiye ettikleri, buna rağmen pek çok OECD ve G20 ülkesinin büyümede zorlandığı bu dönemde, Türkiye'nin pozitif büyüyerek küresel düzeyde fark atması her türlü takdirin üzerindedir. Üstelik Türkiye bu başarıyı, asrın depremine rağmen, büyümeyi, iç pazar talebini, ihracatı ve istihdamı koruyarak elde etmiştir."

Rakamların, özellikle 2024'ün ortalarından itibaren küresel piyasalarda faizlerin düşeceği ve yatırım iştahının artacağı umulan bir sürece daha güçlü girilmesini sağlayacağını dile getiren Kopuz, "Diğer yandan, fiyat istikrarına karşı uygulanan sıkılaştırıcı politika tedbirleri devam ederken, işletme sermayesine ihtiyacı olan katma değerli üretim ve ihracat odaklı firmalarımıza seçici finansman sağlanması politikasının sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Kopuz, halihazırda Türkiye ekonomisinin güncel problemi olan fiyat istikrarıyla mücadelenin, ekonomik aktiviteye, istihdamın milli hasıladan aldığı paya zarar vermeyecek şekilde hassas bir dengede sürdürülmesinin önemli olduğunu da aktardı.