İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Tarımsal üretimde verimlilik yükselmeli

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, alınan tedbirler ve yağışların artmasıyla hasat döneminde iyi rekolteler beklediklerini kaydederek, "Bu noktada, gıda sektörünün temelini oluşturan tarımsal üretimde verimliliğin yükselmesi konusunu her zaman gündemde tutacağız." ifadesini kullandı.

Borsadan yapılan açıklamada İSTİB'in haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmaya yer verilen Kopuz, hem ülke hem de oda ve borsa camiası olarak tarihi bir mayıs ayını geride bıraktıklarını kaydederek, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin savunma sanayisinden enerjiye kadar birçok alanda kısa sürede çağ atlamasında istikrarın büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kopuz, şu açıklamalarda bulundu:

"İş dünyası olarak bundan sonra da beklentimiz, bugüne kadar hayata geçen hizmetlerin genele yayılması, başta ekonomi olmak üzere tüm alanlarda reformlara kararlılıkla devam edilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde, Türk reel sektörüne yoğun destek verilmesine yönelik talimatları, her türlü takdirin üstündedir. Biz bu dönemde de üretim, istihdam ve katma değerli ihracatın daha yukarıya taşınması, finansmana erişimin ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmaların her zaman destekçisi olacağız. Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refah artışı yolundaki her girişime, bu güne kadar olduğu gibi, özel sektör olarak omuz vermeye devam edeceğiz."

"Tarımsal üretimde verimlilik yükselmeli"

Ali Kopuz, son günlerde, yeni dönemde en kritik konunun, "döviz kurunun öngörülebilir bir banda oturmasıyla fiyat istikrarının sağlanması" olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Fiyat istikrarının zayıfladığı bir durumda yatırımcının da maaşlı çalışan vatandaşın da tüccarın da sanayicinin de çiftçinin de önünü görmesi mümkün değildir. Bununla birlikte deprem bölgesindeki tarımsal faaliyetlerde yaşanan aksama ve kuraklığın da etkisiyle, ilk çeyrekte tarımsal hasıla yüzde 3,8 daraldı. Depremin acısı henüz çok tazeyken bu konuya dikkat çekmiş ve 'Bölgeyi ivedilikle ayağa kaldırmalıyız.' demiştik. Devletimizin ilgili kurumlarının aldığı tedbirler ve yağışların da artmasıyla, önümüzdeki hasat döneminden iyi rekolteler bekliyoruz. Bu noktada, gıda sektörünün temelini oluşturan tarımsal üretimde verimliliğin yükselmesi konusunu her zaman gündemde tutacağız."