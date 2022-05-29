İSTİB Başkanı Ali Kopuz, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı Açıklaması

AA - Gökhan Yıldız - Ekonomi
 - Güncelleme:
İSTİB Başkanı Ali Kopuz, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "İstanbul'un fethi, 1071'de Anadolu'yu yurt edinen milletimizin Avrupa'ya kalıcı olarak yerleşmesinin simgesidir.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, " İstanbul'un fethi, 1071'de Anadolu'yu yurt edinen milletimizin Avrupa'ya kalıcı olarak yerleşmesinin simgesidir." ifadesini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, İstanbul'un fethinin dünya tarihinin en önemli anlarından biri olduğunu belirtti.

Kopuz, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu fetih, tüm dünyayı değiştiren olaylardan biridir. Ancak Türkler için anlamı çok daha büyüktür. İstanbul'un fethi, 1071'de Anadolu'yu yurt edinen milletimizin Avrupa'ya kalıcı olarak yerleşmesinin simgesidir. İstanbul'un fethinin başarısının arkasında Osmanlı'nın yönetim ve eğitime verdiği değerin belki de en aşikar temsilcisi olan büyük kumandan ve entelektüel Fatih Sultan Mehmet'in olması tesadüf değildir. Ortaya koyduğu akıl almaz savaş taktikleri ve kullanılan yeni teknolojilerle olmaz denileni oldurmuş, Hazreti Muhammed'in (SAV) müjdesini verdiği zaferi kazanmıştır.

İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet'in şahsında bütünleşmiş, geniş vizyonun, bilimsel düşüncenin ve yüksek teknolojinin zaferidir. Bu özellikleriyle bugün bize ilham vermesi gereken bir zaferdir. İslam dünyasının yaşadığı sorunları aşmasının yolu da çok çalışma, çağın gereklerine uygun eğitim ve yüksek teknolojiden geçmektedir. Bu vesileyle tüm Müslümanların bin yıllık hayalini, Feth-i Mübin'i gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

Fatih Sultan Mehmet İstanbul Ticaret Kopuz Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title