İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Faiz artışı olağanüstü koşullarda atılmış bir adım

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin, "Olağanüstü koşullarda atılmış bir adım olarak değerlendiriyor, fiyat istikrarındaki bozulma sebebiyle ortaya çıkan olumsuzluğu ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faizlerin yüksek seviyelerde seyretmesinin ekonomik aktivite açısından çok istenilen bir durum olmadığını kaydeden Kopuz, enflasyonun makul bir orana gerilemesi adına bu artışın yapıldığını vurguladı.

Kopuz, "Dolayısıyla bu parasal sıkılaştırma adımını olağanüstü koşullarda atılmış bir adım olarak değerlendiriyor, fiyat istikrarındaki bozulma sebebiyle ortaya çıkan olumsuzluğu ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kredilerin maliyetinin artmasının ekonomileri bir noktadan sonra durgunluğa götürdüğünden bahseden Kopuz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada, bankalar ile ticari krediler arasında bir denge oluşturulmasını finansmana erişim noktasında hayati buluyorum. Bugünkü kararla, bazı yerli ve yabancı çevrelerin çok daha yüksek faiz beklentisinin aksine nispeten makul bir oranda bir sıkılaştırma tercih edilmiş görünüyor. Bu artışlar tedrici olarak devam edebilir. Ancak bu süreç sonunda nihai hedefimiz düşük enflasyon, düşük faiz, katma değerli üretim ve ihracatla kaliteli büyüme olmalıdır."