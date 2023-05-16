İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan seçim açıklaması Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz, "Türk milleti, demokratik olgunluğunu yine göstermiş ve gergin bir ortamda girilen seçimleri huzur ve güven içinde tamamlamıştır.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz, "Türk milleti, demokratik olgunluğunu yine göstermiş ve gergin bir ortamda girilen seçimleri huzur ve güven içinde tamamlamıştır." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada 14 Mayıs'taki seçimlere görüşlerine yer verilen Kopuz, 20 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yöneten AK Parti'nin önderliğindeki Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu kazandığını, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ise kıl payıyla ikinci tura kaldığını belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu seçim sonuçları, Türk milletinin iktidara ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğinin açık bir göstergesidir. Türk milleti, son yıllarda yaşanan pandemi, savaşlar, ekonomik sorunlar ve depremlerle sarsılan Türkiye'nin sorunlarını yine Sayın Cumhurbaşkanımızın çözeceğine inandığını göstermiştir. Türkiye için gerçek bir talihsizlik olduğunu düşündüğüm muhalefet cephesi ise yaşanan sorunlarla baş etmek için çabalayan hükumete karşı milletin teveccüh göstereceği bir alternatif olamadığını bir kez daha kanıtlamıştır.

Son 20 yıldır Türkiye'nin kaderini değiştiren atılımlara imza atan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye için ne kadar büyük bir şans ise; her seçimde tekrar tekrar aldığı yenilgileri tahlil etmeyi dahi beceremeyen, seçim yenilgilerinden sonra sorumluluğu almak yerine, kendileri dışında herkesi suçlayan, Türk milletine hakaret içeren akıl dışı değerlendirmeleri şecaat arz edercesine fütursuzca sıralayan, ezberleri dışında her türlü veri ve bilgiye kapalı zihinleriyle dünyadan habersiz bir şekilde, aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar bekleyen bir muhalefet o kadar şanssızlıktır. Ben bu düşüncelerle seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyor, iki hafta sonra da Türk milletinin önümüzdeki yüzyılda nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğini isabetli bir biçimde seçeceğine olan inancımı tekrarlıyorum."