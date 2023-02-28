İSTİB Başkanı Ali Kopuz büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı GSYH verilerine ilişkin "Jeopolitik riskler ve kuraklık gibi ciddi sınamalara rağmen 2022 yılının tamamında elde edilen yüzde 5,6 büyüme oranı her zamankinden daha değerlidir.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı GSYH verilerine ilişkin "Jeopolitik riskler ve kuraklık gibi ciddi sınamalara rağmen 2022 yılının tamamında elde edilen yüzde 5,6 büyüme oranı her zamankinden daha değerlidir." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, Türkiye ekonomisinin zorlayıcı jeopolitik koşullara rağmen 2022 yılının 4. çeyreğinde yüzde 3,5'lik bir büyüme performansı gösterdiğini belirtti.

Gelecek dönemde, büyük depremin iktisadi faaliyetleri baskılayabilecek olumsuz etkilerini de bertaraf edilmesi gerektiğini aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Yüzyılın felaketi diye tabir edilen büyük depremlerin yaralarını sarabilmek için devletimizin kurumları, iş dünyası, STK'lar ve necip milletimiz seferberlik ruhuyla hareket ediyor. Bununla eş zamanlı olarak, hızla fabrikalara ve OSB'lere yakın yerlerde geçici konteyner alanları kurarak, üretimin devam etmesini sağlamalıyız.

Ülkemizin tarımsal üretim ve sanayisinde deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin çok büyük payları var. Bölgede üretimin devamlılığının sağlanması bölgedeki insanımız ve aileleri, yani ülkemiz için yapılacak en büyük iyiliklerden olur. Jeopolitik riskler ve kuraklık gibi ciddi sınamalara rağmen 2022 yılının tamamında elde edilen yüzde 5,6 büyüme oranı her zamankinden daha değerlidir."

Kopuz, tarımsal GSYH'deki yüzde 0,6'lık yatay seyre ilişkin kuraklık gibi doğal olayların tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini vurgulayarak, "Su stresinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği öngörülüyor. Öte yandan, tarımsal hasılamızın önceki yıl Cumhuriyet tarihi rekoru kırdığını da hatırlamakta fayda var. Bu yıl tarımsal hasılamızın deprem dolayısıyla düşmemesi için de gereken destek tedbirleri alınıyor.

Bölgedeki tarımsal işgücünün tespiti ve bölgede kalması için tedbir alınmalı. Bölge çiftçisine ve hayvancısına verilen desteklerin genişletilerek sürmesi de tarımsal üretimin devamlılığı adına çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.