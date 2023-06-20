İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Asgari ücretin belirlenmesi memnuniyet verici

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, asgari ücretin tüm tarafların uzlaşmasıyla belirlenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde alınacak para politikası tedbirlerinin fiyat istikrarına katkısı ile asgari ücrete yapılan zamla elde edilen refah artışının korunacağını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, asgari ücretin tüm tarafların uzlaşmasıyla belirlenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde alınacak para politikası tedbirlerinin fiyat istikrarına katkısı ile asgari ücrete yapılan zamla elde edilen refah artışının korunacağını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını bildirdi.

İş dünyası temsilcileri, yaptıkları açıklamada, yeni asgari ücret rakamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSTİB Başkanı Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin, tüm tarafların makul zeminde uzlaşmasıyla yapılan ara zamla yüzde 34 artırılarak net 11 bin 402 TL olarak belirlenmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Gelecek dönemde alınacak para politikası tedbirlerinin fiyat istikrarına katkısıyla asgari ücrete yapılan zamla elde edilen refah artışının korunacağını ümit ettiğini kaydeden Kopuz, şu açıklamalarda bulundu:

"Enflasyonist konjonktür sebebiyle tıpkı geçen sene temmuzda yapılan düzenleme gibi bu yıl da sene ortası gelmeden asgari ücrette iyileştirme yapıldı. Bu çalışmayı haziran ayı bitmeden tamamlayarak milletimize Kurban Bayramı öncesinde bu güzel haber verilmiş oldu. Ayrıca 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar 500 lira olarak uygulanacak olmasını işverenler üzerindeki yükün hafiflemesine destek olma noktasında anlamlı buluyorum. Yeni asgari ücretin başta emekçilerimiz olmak üzere ekonominin tüm paydaşlarına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"Enflasyon kontrol altına alındıkça çalışanlar daha güzel günler görecek"

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman da enflasyonist ortamın herkes için ciddi anlamda sorun ürettiğini belirterek, bu bağlamda en ciddi zorluk yaşayan kesimin sabit ücretliler olduğunu bildirdi.

Asgari ücretin çalışan için hayırlı olması temennisinde bulunan ve işverene desteğin 500 TL'ye yükseltilmesinin önemli olduğunu kaydeden Danışman, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç şüphesiz tüm dünyada alım gücünün ciddi anlamda zarar gördüğü bu dönemde hem üretim hem de çalışan zorlanmaktadır. Bizim ülke olarak bunlar üzerindeki tartışmaları bir an önce geride bırakıp pastayı büyütme mücadelesine odaklanmamız gerekmektedir. Enflasyon kontrol altına alındıkça katma değeri yüksek ürünler üretip onlara iyi pazarlar bulmaya başlayacağız ve böylelikle hem üreticiler hem de çalışanlar daha güzel günler görecek. Seçimler sonrasında oluşan yeni ekonomi yönetiminden bu anlamda beklentilerimiz yüksektir. Bir an önce kapsamlı programlarını da görmek isteriz. İşte o zaman iyileşmeleri hep beraber müşahede edeceğiz."