İşten çıkarılana 106 bin 500 lira ödeme! Çoğu kişi unutuyor, çekmeyenin parası yanıyor

İşten çıkarılan kişiler dikkat! 30 gün içerisinde başvuru yapmayı unutmanız ve tarihleri kaçırmanız halinde paranız yanıyor. Çoğu kişi unutsa da işten çıkarılana yılda 63 bin 900 lira ödeme yapılıyor.

Her yıl çeşitli sektörlerde yüz binlerce çalışanın işine son veriliyor ve yeni iş arama süreci başlıyor. Düzenli olarak işsizlik sigortası primi ödemiş kişilere ise maddi destek sağlanıyor. Sosyal devlet destekleri kapsamında, işten çıkarılan bir işçiye 300 güne kadar nakdi yardım yapılıyor. Bu desteğin süresi en düşük 180 gün yani 6 ay oluyor. İŞKUR'a yapılan başvuru sonucu alınan bu paranın tavan miktarı 106 bin 500 liraya kadar ulaşıyor.

İSTİFA EDENE VERİLMİYOR

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan bir işçi, hizmet akdi feshedildikten sonra 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurabiliyor. Başvurular iskur.gov.tr adresinden de yapılabiliyor.

İşsizlik ödeneği adı verilen bu ücreti istifa eden kişiler alamıyor. Çalışanın sözleşme feshinden son 120 gün önce hizmet akdine tabi olması gerekiyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre boyunca işsizlik sigortası primi ödemek de aranan bir diğer şart. Bu prim, brüt maaşlar üzerinden yapılan kesintilerle devlete otomatik olarak ödeniyor.

EN AZ 6 AY ÖDENİYOR

İşsizlik ödeneğinin süresi ve miktarı, son üç yıl içerisindeki çalışma miktarına göre değişiklik gösteriyor.

Son 3 yıl içerisinde 600 gün çalışan bir işçi 180 gün yani 6 ay boyunca maddi destek almaya hak kazanıyor.

Son 3 yılda 900 gün işsizlik sigortası primi ödeme durumunda ise 240 gün (8 ay) destek yapılıyor.

Son 3 yılda 1080 gün sigortanız ve işsizlik sigortası priminiz varsa, 300 gün yani 10 ay boyunca işsizlik ödeneği alabiirsiniz.

TAVAN ÜCRET 106 BİN 500 LİRA

İşsizlik maaşının hesaplanmasında sigortalının son dört aylık prime esas kazançları hesaplanıyor. Günlük ortalama brüt ücretin yüzde 40'ı göz önüne alınıyor.

Asgari ücret artışıyla birlikte her yıl değişen işsizlik maaşı, son zamlarla birlikte aylık en düşük 5 bin 325 lira olmuştu. Bu ücretin en yükseği ise aylık 10 bin 650 lira şeklinde uygulanacak. İşsizlik ödeneğini 10 ay boyunca tavan ücretten alan bir işçinin toplam kazancı 106 bin 500 lira oluyor. Eğer bu süreç içerisinde bir işe girerseniz, işsizlik maaşınız kesilecektir.