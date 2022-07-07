istegelsin Bodrum'un kırmızı papağanlarını sahiplendi

istegelsin, Boyayan Adam'ın çizdiği kırmızı papağanları sahiplendi.

Şirketten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan kırmızı papağan görsellerinin beğeni topladığı ve herkes papağanların nereden geldiğini sorgularken sokak sanatçılarından oluşan ekibi temsilen Boyayan Adam hesabının, papağanları kendilerinin yaptıklarını açıkladığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen istegelsin Marka ve Deneyimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melis Özbek, markanın iletişimlerinde daha önce papağan figürünü kullandıklarını, Bodrum duvarlarını süsleyen papağanları da bu nedenle sahiplendiklerini açıkladı.

Kırmızı papağanları ilk kez Bodrum ziyaretleri sırasında gördüklerini, sonrasında sosyal medyadaki paylaşımların da dikkatlerini çektiğini belirten Özbek, "Yaz döneminde istegelsin'in Bodrum operasyonuna ağırlık vermiştik ve ekiplerimiz sık sık bölgeye gidip geliyordu. Bu sırada Bodrum sokaklarını birden kırmızı papağanların sardığını fark ettik. Papağanlar, Bodrum halkında da büyük merak uyandırmıştı. Biz de daha önce markamızda papağan figürü kullandığımızdan 'bunları kim yapıyor' diye işin peşine düştük ve sonunda Bodrum Operasyon Müdürümüz genç arkadaşları buldu. Biz de bu vesileyle papağanları sahiplendik." ifadelerini kullandı.

istegelsin'den Bodrum'a özel kırmızı papağan kampanyası

Kırmızı papağanların sahiplenilmesiyle beraber Bodrum'a özel bir kampanya da tasarlayan istegelsin, 350 TL'lik alışverişe 75 TL indirim fırsatı sunuyor. Online süpermarket alışverişinin en hesaplı ve akıllı adresi olmayı hedefleyen istegelsin'in kırmızı papağan kampanyası 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Sokak sanatçısı Boyayan Adam, bu sene yaza hızlı başladıklarını, 2 haftalık Bodrum gezisinin sonuna geldiklerini aktararak, "Bodrum'da yaşayan ressam arkadaşımla metruk duvarlara Bodrum'a özel mural ve street art uygulamaları yaptık. Kısa sürede Bodrumlular tarafından benimsenen papağanımız bizi çok mutlu etti. istegelsin'in papağanlarımızı yalnız bırakmaması da son derece önemli. Başta istegelsin ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.