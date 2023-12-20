ISO, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesini yayınladı: Bursa'dan 41 firma yer aldı.
ISO, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesini yayınladı.
ISO, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesini yayınladı. Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde Bursa'dan 41 firma yer aldı.
Listede 26. sırada bulunan Bursalı firmalar içinde 1. sırayı 2.045.798.530 TL net satış rakamıyla Epsan FZ Kimya Plastik San. ve Tic. A.Ş. aldı. Firma geçtiğimiz yıl 94. sırada yer almıştı.
Bursa'dan listeye giren firmaların isimleri şöyle:
Listede 26. sırada bulunan Epsan FZ Kimya Plastik San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 2.045.798.530 TL
51. sırada bulunan Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 2.012.269.387 TL
60. sırada yer alan Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.887.791.197 TL
73. sırada bulunan Seksüt Endüstrisi Kurumu A.Ş. net satış rakamı 2.118.549.724 TL
90. sırada yer alan Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.939.574.566 TL
98. sırada bulunan Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 2.060.312.546 TL
106. sırada bulunan Vezirhan Çimento Madencilik San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.723.890.727 TL
111. sırada bulunan Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.758.775.326 TL
124. sırada bulunan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. net satış rakamı 1.798.492.798 TL
131. sırada bulunan Cansan Alüminyum Profil San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.660.170.421 TL
135. sırada bulunan AKA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.782.441.351 TL
144. sırada bulunan Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.646.450.452 TL
194. sırada bulunan Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. net satış rakamı 1.728.321.547 TL
198. sırada bulunan Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.462.838.706 TL
201. sırada bulunan Coats ( Türkiye ) İplik Sanayii A.Ş. net satış rakamı 1.527.584.912 TL
225. sırada yer alan S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği net satış rakamı 1.469.325.788 TL
232. sırada bulunan Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.517.906.990 TL
233. sırada bulunan Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.396.967.024 TL
236. sırada bulunan Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.653.694.669 TL
240. sırada bulunan Eskapet Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.460.739.745 TL
242. sırada bulunan Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.438.022.032 TL
247. sırada bulunan T.K.G. Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.365.922.180 TL
249. sırada bulunan B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.463.599.563 TL
255. sırada bulunan Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.539.748.471 TL
259. sırada bulunan ancak ismi açıklanmayan İnegöl ilçesinde bir firma
266. sırada bulunan Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.381.309.695 TL
317. sırada Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.284.047.978 TL
353. sırada bulunan Kaplanlar Soğutma San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.184.792.237 TL
361. sırada bulunan Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. net satış rakamı 1.164.134.812 TL
362. sırada bulunan Aptiv Turkey Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. net satış rakamı 1.113.676.255 TL
373. sırada bulunan Fistaş Fantazi İplik San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.112.587.931 TL
393. sırada bulunan Emek Yağ Sanayii A.Ş. net satış rakamı 1.164.628.761 TL
410. sırada bulunan Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.061.713.000 TL
415. sırada bulunan Formfleks Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.057.154.273 TL
427. sırada bulunan Akwel Bursa Turkey Otomotiv A.Ş. net satış rakamı 1.094.161.472 TL
439. sırada bulunan Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. net satış rakamı 1.073.724.682 TL
453. sırada bulunan Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 986.271.959 TL
461. sırada bulunan Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş. net satış rakamı 1.021.856.864 TL
463. sırada bulunan ve ismi verilmeyen Bursalı bir firma
479. sırada bulunan Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.057.165.864 TL
500. sırada bulunan Emirali Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 926.425.173
İkinci 500'deki firmaların genel toplamı şu şekilde:
Üretimden Satışlar (Net) 694.806.770.504 TL
Net Satışlar 796.897.237.210 TL
Brüt Katma Değer (Üretici Fiyatlarıyla) 176.115.854.262 TL
Özkaynak 293.501.060.516 TL
Aktif Toplamı 656.538.872.547 TL
Dönem Karı / Zararı (V.Ö) 74.732.690.678 TL
Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Karı / Zararı 121.082.227.404 TL
İhracat 16.063.570 TL
Ücretle Çalışanlar Ortalaması 261.259 TL. - BURSA