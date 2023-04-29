İstanbullular 'Yarısı Bizden' kampanyasına yoğun ilgi gösterdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldığını açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullular 'Yarısı Bizden' kampanyamızı tuttu. 3 günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını etkileyecek sayıda başvuru aldık. 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldı. Başvuruları inceliyor, süreçleri başlatıyoruz. İstanbulumuzda riskli yapı bırakmayacağız" dedi.