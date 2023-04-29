Üye Girişi
Haberi Paylaş
İstanbullular 'Yarısı Bizden' kampanyasına yoğun ilgi gösterdi

İstanbullular 'Yarısı Bizden' kampanyasına yoğun ilgi gösterdi

Ekonomi Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldığını açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullular 'Yarısı Bizden' kampanyamızı tuttu. 3 günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını etkileyecek sayıda başvuru aldık. 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldı. Başvuruları inceliyor, süreçleri başlatıyoruz. İstanbulumuzda riskli yapı bırakmayacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

İklim Değişikliği Murat Kurum Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title