İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı Tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğiyle hazırlanan İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı'nın tanıtımı yapıldı. Plan, kentin daha yeşil bir şehir olması için engellerin tespit edilmesi ve çözüm yollarının sunulması amacıyla hazırlanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğiyle hazırlanan İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı'nın tanıtımı yapıldı.

Kentin daha yeşil bir şehir olması yönündeki engellerin tespit edilerek, çözüm yolları sunulması amacıyla haziran ayında hazırlanmaya başlanan planın Haliç Kongre Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler ile EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad katıldı.

İmamoğlu, toplantıda, kentte "Yeşil Çözüm" vizyonuyla yola çıktıklarını belirterek, 2050 yılına "karbon nötr şehir" olarak girme hedefi koyduklarını söyledi.

Güçlü adımlar atılırsa binlerce senelik tarihi olan İstanbul'un ileriki yıllarına sağlıklı bir şekilde girmesinin sağlanabileceğini dile getiren İmamoğlu, "Bir şehri yönetenlerin sorumluluğu, görev başında oldukları süreyle sınırlı asla değil. Yöneticiler, yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla, şehrin geleceğini çok derinden etkilerler. O nedenle bu sorumluluğun idraki içinde davranmak zorundadırlar. Biz, bu anlayışla, İstanbul'un geleceğinin planlanması konusunda çok güçlü adımlar atan bir ekibiz." dedi.

İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansının kentin geleceğini tasarlayan, bu konuda dünyayla, bütün kentlerle, ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan güçlü bir kurum haline geldiğini ifade etti.

"İstanbul 2050 vizyonu"nun tam da bu anlayışla ortaya konduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "2050 vizyonun hayata geçirilmesi için gereken temel politikaları, bu birliktelikle ve bu kavramlarla oluşturduk. Bu hedef, politikalarda bizim yönümüzü çiziyor, bize rehberlik ediyor. Yaptığımız her iş, detaylı bir yol haritasının parçası olarak tasarlanmakta ve uygulanmakta. Attığımız her adımı, net olarak belirlenmiş bir hedefe ulaşmak üzere atıyoruz." diye konuştu.

"İstanbul'un geleceğini kurtaracak"

İstanbul'un su, toprak ve hava kirliliği gibi çevresel zorluklarla mücadele ettiğine değinen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hava kalitesini korumak, iklim değişikliğine karşı hazırlıklı olmak en önemli hedefimiz. Şu anda derin bir kuraklık yaşayan kent durumundayız. İşte bu kapsamda İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı, İstanbul'un geleceğini kurtaracak. Bütün bu kavramlarla başarıya ulaşmak, çevresel zorluklarla mücadele edebilmek için gerekli projeleri, eylem ve politikaları, güçlü işbirliğiyle belirliyoruz. Çevresel kaliteyi ve şehrin dayanıklılığını nasıl arttıracağımızı da tespit ediyoruz. Su, enerji, atık altyapısı, ulaşım sistemi, binalar ve yeşil alanlardaki iyileştirme ve geliştirmeler bütün hedeflerimizin odak noktaları. 'Ben karar verdim ve oldu' demeden, tüm paydaşlarımızı sürecin içine çekerek hareket ediyoruz."