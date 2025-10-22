Haberler

İstanbul ve Sydney Havalimanları Arasında Kardeş Havalimanı Anlaşması İmzalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı ile Avustralya'nın Sydney Havalimanı arasında yapılan kardeş havalimanı anlaşmasıyla yolcu ve kargo trafiğinin artırılması, hava hizmetlerinin geliştirilmesi ve ortak destanasyon tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor. Bu stratejik işbirliği, Türkiye'nin Avustralya'daki pazar konumunu güçlendirecek.

İstanbul Havalimanı ile Avustralya'daki Sydney Havalimanı arasında "Kardeş Havalimanı" anlaşması imzalandı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, iki havalimanı arasındaki yolcu ve kargo trafiğini artırmak, hava hizmetlerini geliştirmek ve destinasyon tanıtım faaliyetlerini ortaklaşa yürütmek amacıyla stratejik işbirliği yapıldı.

"Kardeş Havalimanı" anlaşması kapsamında taraflar, rota geliştirme, karşılıklı destinasyon tanıtımı ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda birlikte çalışacak.

İşbirliği çerçevesinde iki havalimanı yıllık düzeyde yönetim toplantıları ve gerektiğinde atölye çalışmaları veya seminerler düzenlemenin yanı sıra ticari açıdan hassas olmayan verileri ve en iyi uygulamaları paylaşarak bilgi alışverişinde bulunacak.

Yeni ve ek hava hizmetlerinin geliştirilmesini teşvik eden protokol kapsamında, ortak pazarlama ve tanıtım faaliyetleriyle İstanbul ve Sydney destinasyonlarının bilinirliği artırılacak.

Türkiye'nin, Avustralya kıtası pazarındaki konumunu pekiştiren bir adım olarak değerlendirilen anlaşma, İstanbul ve Sydney arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Sydney Havalimanı ile yapılan ortaklık, İstanbul Havalimanı'nın, haziran ayında ABD'deki Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı (CDA) ile imzaladığı "Kardeş Havalimanı" anlaşmasının ardından bu kapsamdaki 10. işbirliği oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.