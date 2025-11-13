İstanbul ve Sakarya'da Teknoloji Geliştirme Bölgeleriyle İlgili Yeni Düzenlemeler

İstanbul'da bir alan "Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Boğaziçi Uçaksavar Ek Alanı" tespit edilirken, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınır ve koordinatları değiştirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Rumeli Hisarı Mahallesi'nde sınırları belirlenen bölge "Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Boğaziçi Uçaksavar Ek Alanı" olarak tespit edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki "Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi"nin sınır ve koordinatlarının değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Kararların ekinde bu alanlara ilişkin kroki ve koordinat listesi de yer aldı.

Öte yandan, İzmir'in Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerindeki bazı alanlarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.