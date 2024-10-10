Üye Girişi
Haberler

İstanbul ve Dubai Ticaret Odaları İşbirliği Anlaşması İmzaladı

İstanbul ve Dubai Ticaret Odaları İşbirliği Anlaşması İmzaladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Odası ve Dubai Ticaret Odası arasında sağlanan işbirliği anlaşması ile iki şehir arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Anlaşma, birçok ortak projeyi kapsamayı ve yatırımları artırmayı amaçlıyor.

Dubai Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında işbirliği anlaşması (mutabakat zaptı/MOU) imzalandı.

Dubai Uluslararası Odası ( Dubai Chambers) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde İstanbul'da "Türkiye ile İş Yapmak" başlıklı forum ve networking toplantısı düzenlendi.

Toplantı kapsamında Dubai Ticaret Odası Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iki ticaret odası arasındaki işbirliği anlaşmasına imza attı.

Lutah, imza töreninde yaptığı konuşmada, İTO ile yaptıkları işbirliği anlaşmasının, İstanbul ve Dubai iş dünyasını daha fazla yakınlaştıracak önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Lutah, "Anlaşma kapsamında önümüzdeki süreçte birçok ortak projeyi ele alacağız. Anlaşmanın Dubai ve İstanbul arasındaki yatırımları artıracağına inanıyoruz." dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de imzalanan anlaşmayla İstanbul ve Dubai merkezli şirketler arasında daha geniş çaplı ticaret ve ekonomik ilişkiler kurulmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Avdagiç, "İstanbul ve Dubai; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği noktada iş dünyasına yön veren iki parlak yıldız. Bu mutabakat zaptıyla Dubaili ve İstanbullu iş adamları tam bir işbirliği için hem coğrafyamız hem de tüm dünya ekonomisi için yeni katma değerler üretecekler." diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, imzalanan anlaşma kapsamında, işbirliği yapılacak alanlar arasında ekonomik ve endüstriyel alanların yanı sıra dijital, teknoloji, finansal hizmetler ve profesyonel iş hizmetleri de bulunuyor.

Bu çerçevede yarın İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda iki ülke iş dünyasının katılacağı İş Forumu ve İkili İş Görüşmeler (B2B) etkinliği düzenlenecek.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Teknoloji istanbul Ekonomi Finans Dubai

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış

Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış

 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu

13 gündür aranan Rojin'le ilgili umutları azaltan gelişme
Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti

Karısını öldürüp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyah Kalp 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 6. bölüm fragmanı izleme linki var mı? 11 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yay, Yengeç, Balık, İkizler burcu yorumu! 11 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Siyah Kalp CANLI izle! 10 Ekim Perşembe Siyah Kalp 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? AİLE DESTEK ÖDEMELERİ Ekim ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi sorgulama E-Devlet! Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aykut Enişte 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Erşan Kuneri 2. sezon oyuncuları kimler? Erşan Kuneri 2. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak? Karısını öldürüp intihar etti! Olay ne zaman, nerede oldu? Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ne oldu? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri! Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 10 Ekim Hudutsuz Sevda 37. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Uşakspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Uşakspor - Bursaspor maçı hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.