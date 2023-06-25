İstanbul ve Antalya Havalimanlarında Rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul ve Antalya havalimanlarında bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı. İstanbul Havalimanı'nda dün 245 bin 984, Antalya Havalimanı'nda ise 195 bin 867 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

İSTANBUL VE ANTALYA HAVALİMANLARINDA REKOR

Bakan Uraloğlu ayrıca, 24 Haziran Cumartesi günü İstanbul ve Antalya havalimanlarında bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı. İstanbul Havalimanı'nda dün 245 bin 984, Antalya Havalimanı'nda ise 195 bin 867 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.Bakan Uraloğlu, 23 Haziran'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 182 bin 723 araç, 24 Haziran'da 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de 22 bin 267 araç geçişi ile rekor kırıldığını ifade etti.