İstanbul Valisi Davut Gül, Tuzla'da organize sanayi bölgesi başkanlarıyla bir araya geldi. Vali Gül, burada yaptığı açıklamada, Biyoteknoloji İhtisas Sanayi Bölgesi'nin uzmanlaşmayı ve inovasyonu teşvik etmesi, yenilikçilik potansiyeli, istihdama ve ekonomiye katkı sağlaması yönleriyle önemli bir açılım olduğunu ifade etti.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da yer aldığı toplantıya Biyoteknoloji İhtisas Sanayi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kopuz, İstanbul Anadolu Yakası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez, Birlik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli ve bölge müdürleri katıldı. Toplantıda organize sanayi bölgelerinin çerçevesi, yapılan faaliyetler ve projeler konuşuldu.

"TÜRKİYE'DE BİYOTEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNİ OLUŞTURMAK İÇİN TÜM ÇALIŞMALARIN İÇERİSİNDEYİZ"

BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş da BİOSB'deki güncel çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Biyoteknoloji Organize Sanayi Bölgesinde kuracakları Biyoteknoloji Vadisi proje çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Dr. Ercan Varlıbaş, kalifiye insan yetiştirmenin önemine de değinerek vadide eğitim yapılanmalarının olacağını anlattı. Dr. Varlıbaş, "Türkiye'de biyoteknoloji ekosistemini oluşturmak için gerekli tüm çalışmaların içerisindeyiz" dedi.