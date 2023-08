İstanbul'un ticari üniteleri depreme dayanıksız

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, İstanbul'un ticari ünitelerinde yapı stokunun çok büyük bir kısmının depreme direnç gösteremeyecek durumda olduğunu belirterek, "Ticari gayrimenkulleri dönüştürmeye şimdi başlasak en az 20 yılımızı alır." ifadesini kullandı.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Bilgiç, 300 bine yakın dönüşmeyi bekleyen iş yeri olduğunu belirterek, İstanbul'un ticari ünitelerinde yapı stokunun çok büyük bir kısmının depreme direnç gösteremeyecek durumda olduğunu vurguladı.

Olası bir depremde ciddi can ve mal kaybı yaşanmasının muhtemel olduğunu aktaran Bilgiç, "Bunun önüne geçmek için ticari gayrimenkulleri dönüştürmeye şimdi başlasak en az 20 yılımızı alır. İş yerlerinin bulunduğu bölgeler, çalışan sayıları, faaliyet alanları her biri kentsel dönüşümde çok iyi incelenmesi ve riskli yapıların bir an önce dönüştürülmeye başlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, Topkapı, Eyüp, Bayrampaşa, Merter gibi bölgelerin İstanbul'un ticaretinin nabzının attığı yerler olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu bölgelerdeki ticari yapı stokuna baktığımızda miladını doldurmuş binlerce ticarethane olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar 141 bin metrekarelik ticari gayrimenkul ürettik. Ürettiğimiz ticarethanelere olan ilgiden de anladığımız üzere, depreme dayanıklı dahi olsa şu anki mevcut ticarethaneler ihtiyaçları karşılamıyor. Deprem haricinde de ihtiyaçlara cevap verecek şekilde mevcut stokların yenilenmesi gerekiyor. Eski ticarethanelerin, depreme karşı dayanıklılığının yanı sıra olası bir afette, yangın söndürme, havalandırma gibi eksiklikleri var.

İstanbul'da beklenen deprem gerçekleştiğinde araç giriş çıkışları dahi yapılamayacak derecede çarpık kentleşme var. İş yerlerinde milyonlarca insanın can güvenliği için acil eylem planlarının yapılması gerekiyor. İstanbul'un yatay mimariyle dönüştürülmesi gerekiyor. Eski ve yüksek yapılar da yine ciddi can güvenliği tehdidi oluşturuyor. Dönüşümü sadece konut olarak düşünsek de öncelikli olarak iş yeri güvenliklerinin de sağlanması gerekiyor."

Bugüne kadar 97 villa ve 72 konut projesi yaptıklarını ifade eden Bilgiç, son 7 yılda 75 bin metrekare konut, 141 bin metrekarelik ticari üniteyi hayata geçirdiklerini belirtti.

2025 yılına kadar 6,6 milyar TL'lik yeni yatırım planladıklarını aktaran Bilgiç, "Bayrampaşa'daki AKTİM Çarşı projesinde 95 bin metrekare üzerinde 338 bağımsız bölüm hayata geçireceğiz. Ticari gayrimenkul ihtiyaçlarını önceki projelerimizde çok iyi gözlemledik. Ticari projelerin lokasyonları çok önemli. Lojistik açıdan otoyollara ve havalimanlarına yakınlık, iş yapma süreçlerini kısaltacak imkanlar sunuyor. Yeni nesil mimari avantajlar da eklenince, yatırımcıları memnun edecek yatırım süreci başlamış oluyor." ifadesini kullandı.