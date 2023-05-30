İstanbul'un park ve bahçeleri Gülbağ 1071 ile renklenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli peyzaj gülü Gülbağ 1071, kasım ayında İstanbul'un park ve bahçelerinde yerini alacak. Güllerin bakımını ise büyük çoğunlukta kadınlar üstlenecek. Proje kapsamında üretilen üç yeni çeşit gül ise gelecekte peyzaj alanlarında kullanılacak.

Gül ıslah çalışmaları sonucunda tescillenen Türkiye'nin yerli ve milli peyzaj gülü 'Gülbağ 1071', İstanbul'un park ve bahçelerini renklendirmeye hazırlanıyor. Kasım ayında İstanbul'un yeşil alanlarıyla buluşacak güllerin bakımını ise büyük çoğunlukta kadınlar üstleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün 2013 yılında, yerli bir gül çeşidi geliştirip Türkiye'ye kazandırılması amacıyla yola çıktıkları ortak proje sonucu üretilen Gülbağ 1071, yerli ve milli gülü olma özelliğini taşıyor. Kasım ayında yetiştirildikleri arazilerden sökülerek, İstanbul'un park, bahçe ve peyzaj alanlarına dikilecek olan güller, 7 ay boyunca bol çiçek vermeleriyle peyzaj alanlarının cazibesini artıracak.

HEM EKONOMİYE KATKI HEM DE ÜRETİCİYE İSTİHDAM ALANI SAĞLIYOR

Peyzaj alanlarında güllere sıkça yer verilen İstanbul'da patenti yurt dışında olan güller yerine, yerli ve milli gül olan Gülbağ 1071 ve diğer milli gül çeşitlerinin kullanılması ekonomiye de katkı sağlıyor.

ÜÇ YENİ ÇEŞİT DAHA GELİYOR

Proje kapsamında geliştirilip İstanbul'un peyzaj alanlarında kullanılmaya başlanan yerli ve milli peyzaj gülü Gülbağ 1071 dışında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından üretim ve pazarlama hakkı alınmış üç gül çeşidi daha bulunuyor. Gonca 1961, Güneş 1919 ve Kurtuluş 77 isimleri verilen bu çeşitlere, yeni geliştirilen ve "Gülsarı 1923", "Yiğit" ve "Gülce" isimleri verilen gül çeşitlerinin eklenmesi için de bu sene çeşitli tescil başvuruları yapılmış bulunuyor. 2023 ve 2024 yılında geliştirilecek ve patenti alınacak yeni milli çeşitlerinin sayısının arttırılması için çalışmalar devam ediyor. Böylece peyzaj güllerinde dışa bağımlılığın sona erdirilmesi ve bu konuda ülkemizde yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla elde edilen milli kaynakların kullanılması hedefleniyor.