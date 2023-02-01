İstanbul'un enflasyonu yüzde 79,68 oldu

Ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 79,68, toptan fiyatlar yüzde 80,45 arttı.

2023 yılı Ocak ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul ücretliler geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 5,94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 5,52 oranında arttı.

2022 Ocak ayına göre 2023 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 79,68, toptan eşya fiyatları indeksinde ise yüzde 80,45 olarak gerçekleşti.

Ocak 2023'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23,94, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 15,92, diğer harcamalar grubunda yüzde 14,66, gıda harcamalarında yüzde 6,07, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,17, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,62 ve konut harcamalarında yüzde 2,30 artış, giyim harcamalarında ise yüzde 0,83 azalış izlendi.

Ocak 2023' de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 19,48, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 11,91, madenler grubunda yüzde 7,40, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,70, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,81, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,96, mensucat grubunda yüzde 0,40 artış izlendi. - İSTANBUL