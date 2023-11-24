İstanbul, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin Su Yolu Komitesi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin Su Yolu Komitesi Toplantısı ve Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıda deniz ulaşımının gelişimi ve su yolu taşımacılığıyla ilgili konular ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, toplu taşımacılık sektörünün dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin (UITP) Su Yolu Komitesi Toplantısı ve Çalıştayı'na İstanbul'da ilk kez ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin İstanbul'daki toplantıları, Haziran 2023'te UITP'nin 2023-2025 Su Yolu Taşımacılığı Komitesi Başkanı seçilen Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş liderliğinde ve Şehir Hatları ev sahipliğinde gerçekleşti. Sinem Dedetaş "Deniz yolu toplu ulaşımında Avrupa'nın en büyüğü olarak dünyanın dört bir yanından sektörü temsil eden komitemizi ve misafirlerimizi İstanbul'da ilk kez ağırlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalıştay ve komite toplantılarındaki bilgi paylaşımımızın hem UITP Su Yolu Taşımacılığı Komitemize hem de sektörümüze fayda sağlayacağına inancımız tam" dedi.

DOKUZ KONUŞMACI SUNUM YAPTI

Çalıştay, İstanbul'da deniz ulaşımının gelişimi için sektör liderlerinin bir araya geldiği panellerle düzenlendi. Sunuculuğunu UITP Avrasya Başkanı ve Akademi Kıdemli Danışmanı Feyzullah Gündoğdu'nun üstlendiği paneller iki oturumda gerçekleşti.

"Uluslararası Toplu Su Yolu Taşımacılığında Elektrifikasyon" başlıklı birinci oturumun moderatörlüğünü UITP Üyelik ve Uluslararası Operasyonlar Kıdemli Direktörü Kaan Yıldızgöz yaptı. Bu oturumun ilk konuşmasını ise Şehir Hatları Genel Müdürü ve UITP Su Yolu Taşımacılığı Komitesi Başkanı Sinem Dedetaş gerçekleştirdi. Dedetaş'ı; Avrupa Komisyonu Politika Yöneticisi Moises Blanco Rios, Waxholms Ångfartygs AB Deniz Ulaşımı Başkanı Hans Hedenfelt ve Uluslararası Ulaştırma Çalışanları Federasyonu Su Yolu Taşımacılığı Geliştirme Direktörü Bruno Dobrusin izledi.

"İdari İşler/Düzenleme/Finans Sorunları" başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü de Şehir Hatları Genel Müdürü ve UITP Su Yolu Taşımacılığı Komitesi Başkanı Sinem Dedetaş yaptı. Bu oturumda ise Bursa Ulaşım AŞ (BURULAŞ) Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, İBB Finansman Direktörü Dr. Rezzan Neslihan Vural, Dünya Bankası Ulaşım Uzmanı Jaishree Jindel, Londra Ulaşım Nehir Taşıma Hizmetleri Direktörü David Panayiotou ve Ocean Finance Genel Müdürü Panagiotis Zacharioudakis konuşmacı olarak yer aldı.

SU YOLU TAŞIMACILIĞI TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINDI

Panellerde denizcilik sektöründe elektrifikasyon pek çok açıdan ele alınırken iyi durum senaryoları ve örnek olay çalışmalarından su yolu taşımacılığında idari, düzenleyici ve mali yönlere kadar tüm konular irdelendi.

Dünyanın dört bir yanından gelen sektör paydaşlarının toplantılar dışında İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini görebilmeleri için de bir program hazırlandı. Sinem Dedetaş etkinliklere sponsor olan Volvo, BTMCo., Neta Shipping, Macron, Berke Marine ve TS Marine Engineering'e teşekkürlerini iletti.

ORTAK HEDEF DENİZ YOLU ULAŞIMININ GELİŞMESİ

Toplu taşımacılık sektörünün dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu olan UITP'nin 100'den fazla ülkede, bin 900'den fazla üyesi bulunuyor. Bu üyeler toplu taşımacılık işletmecileri, yerel ve ulusal düzenleyici idareler, endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanlardan oluşuyor.

UITP'nin Su Yolu Komitesi Çalıştayı ise deniz yolu ulaşımını geliştirmek amacıyla sektördeki paydaşları bir araya getirerek bilgi paylaşımında bulunmayı hedefliyor. Komite, dünya ülkeleri olarak iletişim ve iş birliği içinde olmak, ortak hedef doğrultusunda birlikte projeler üretmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.