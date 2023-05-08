İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda Teknopark İstanbul'a 11 ödül

Teknopark İstanbul, Connectto Teknoloji Transfer Ofisi ile katıldığı ISIF'23 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda, "WIPO Best National" da dahil 11 ödül kazandı.

Teknopark İstanbul, Connectto Teknoloji Transfer Ofisi ile katıldığı ISIF'23 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda, "WIPO Best National" da dahil 11 ödül kazandı.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, etkinliğe Connectto Teknoloji Transfer Ofisi ile katılan Teknopark İstanbul, en iyi ödüllerden biri olan "WIPO Best National Ödülü"nün yanı sıra 2 ARCA özel ödülü, 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya almaya hak kazandı.

2016'dan bu yana düzenlenen fuarda bugüne kadar birçok ödül kazanan Teknopark İstanbul, kazanılması son derece zor olan "GRAND PRIX" kupasına geçen iki yıl boyunca üst üste layık görülmüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayelerinde, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ev sahipliğinde, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu'nun, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının destekleri ile düzenlenen, 22 ülkenin katılım sağladığı ISIF'23'e bu yıl 133'ü yabancı 424 patent katılım sağladı.

Teknoloji Transfer Ofisi Connectto'nun 10 patent ile katıldığı fuarda, Teknopark İstanbul bünyesindeki SFA Ar-Ge firması en prestijli ödüllerden biri olan "WIPO Best National" ve ARCA özel ödülüne layık görüldü.

Plustechno firmasının da ARCA özel ödülünün yanı sıra altın madalyaya layık görüldüğü etkinlikte, Çaçan Enerji altın madalya, Ayem İnovasyon altın madalya, Arventek Bilişim Teknolojileri altın madalya, İgnis Nano Yazılım Teknoloji gümüş madalya, Chivalric Regulus Biyoteknoloji gümüş madalya, Osea Biyoteknoloji bronz madalya, Hyperion İleri Teknoloji da bronz madalya almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 ile birlikte düzenlenen ISIF'23'de sergilenen patentlerin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Topçu, "Uluslararası Buluş Fuarı'na her yıl 10 patent ile katılım sağlıyoruz, 10 madalya ile dönüyoruz. Bu sene de güzel skorlarla dönüyor olmaktan çok mutluyuz. Katılım sağlayan tüm Ar-Ge firmalarımızı ve girişimcilerimizi tebrik ederiz." değerlendirmesinde bulundu.