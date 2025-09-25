İstanbul Turizm Fuarı 2025: 296 Katılımcı ile Sektör Buluştu

İstanbul Turizm Fuarı (ITF) 2025, 296 katılımcı firma ile 50 ülkeden turizm profesyonelini ağırlıyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuar, 296 katılımcı firma ve 50 ülkeden turizm profesyoneli ile sektörün buluşma noktası oldu.

10 bin metrekarelik fuar alanında otel zincirlerinden seyahat acentelerine, hava yollarından kruvaziyer firmalarına, tur operatörlerinden, belediye ve ülke katılımlarına kadar geniş kapsamda bir etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin fuarın açılışında yaptığı konuşmada sektörün 2024 yılında olduğu gibi 2025'te de adım adım ilerlediğini belirterek Türkiye'nin başarı hikayesi yarattığını söyledi.

Narin, sektörün bu yılı da başarıyla kapatacağına işaret ederek şöyle devam etti:

"İstanbulumuzun ne kadar önemli olduğunu söylememize gerek yok. Artık ülkemiz turizmde ilk 4'e oynuyor. Bu nedenle sadece ürünün varlığı değil, ürünün kalite standardı, kültür, sağlık, doğa karmasına ulaşılabilirlik unsurlarıyla, artık güçlü bir fiyat ve kalite dengesi peşinde koştuğumuz ve kişi başı fiyatlarımızı, kalış sürelerimizi uzatacak yeni imkanlar yaratmamızın çok önemli olduğunu biliyoruz. Birim başına ziyaretçi gelirlerinin artırmak en büyük amacımız olmalı. Türkiye turizminde bu başarılı performansı devam ettirirken son dönemlerde hepimiz kalite ve fiyat algısı peşinde ve bunun izdüşümünü yakalamaya çalışırken, Türkiye'nin 'pahalı bir ülke' imajı kisvesinin verilmesi, sektörümüzün bu anlamda yanlış değerlendirilmesi konusunun da bir altını çizmek istiyorum."

Türkiye'nin geldiği noktada pahalı bir ülke olmadığını ancak ucuz bir ülke olmadığının da kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Narin, "Buna göre organizasyonlar ve hedefler koymalıyız. Dış turizmdeki başarımız aynı zamanda iç turizmde de devam ediyor. 2024 yılında yurt içindeki toplam seyahat sayısı 66,8 milyona yükselirken, yerli turistlerin seyahat harcamaları 419,3 milyar liraya ulaştı. Bu göstergeler iç pazarın sektörümüz için çok önemli bir istikrar çabası olduğunu ve bölgesel kalkınma aracı olduğunu bize gösteriyor. Bu da turizmdeki önemli avantajlarımızdan biri. Rakiplerimizin böyle bir imkanı yok." şeklinde konuştu.

"Turizm potansiyelini artırmaya çaba sarf edeceğiz"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise toplantı, kongre, seminer segmentiyle alakalı çalışmaları devam ettirdiklerini ve her platformda bu konuda birlikte çalışmayı arzu ettiklerini söyledi.

Eresin, "Ülkemizin tüm çeşitliliklerini tabii ki bu fuarda tanıtacağız. Ama yüz yüze ilişkiler kurma ve gelecek yıllardaki yeni trendleri birlikte karar verip, birlikte ortaya çıkarmak, bu fuarında aslında en büyük çıkarımlarından biri olacak. Gelen yabancı konuklarımıza da halihazırda eksikliğini halen hissettiğimiz tanıtımla alakalı bir takım katkılar sağlayacağız ve karşılıklı ilişkileri de geliştirerek turizm potansiyelini bir şekilde artırmaya çaba sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.