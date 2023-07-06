İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi yeni çağrı dönemini başlattı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 6 yıl önce girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yılın ikinci çağrı dönemini başlattı. Başvurular 31 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 6 yıl önce girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yılın ikinci çağrı dönemini başlattı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, başvurular 31 Temmuz'a kadar BTM'nin web adresinden yapılabilecek.

Yenilikçi bir iş fikri bulunan ve bu konuda ürün veya ürün çıktılarına sahip olan girişimciler ön kuluçka programına, şirket sahibi ve satış yapmış girişimciler kuluçka programına, ikinci veya üçüncü tur yatırım arayışında olan girişimciler ise post kuluçka programına 31 Temmuz'a kadar başvurabilecek.

Fikir aşamasındaki girişimcilere yönelik oluşturulan BTM Kamp ise yıl boyunca başvuru kabul etmeyi sürdürüyor. BTM'de eğitim, seminer, birebir danışmanlık, ortak çalışma alanları, uyku odası, oyun odası, ücretsiz çay, kahve, çorba, özel toplantı odaları, ses yalıtımlı toplantı kabinleri gibi birçok nitelikli hizmet girişimcilere tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Dünyada ilk defa bir ticaret odası tarafından kurulan startup merkezi olma özelliğini taşıyan ve 7 gün 24 saat açık olan BTM'de girişimcilere ayrıca yatırımcı eşleştirmeleri ve mentorluk gibi destekler de veriliyor.