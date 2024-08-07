Üye Girişi
Haberler

İstanbul Ticaret Odası, 800 Bin Üye Sayısına Ulaşarak Dünyanın En Büyük İkinci Odası Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Odası, 142'nci yılını kutlarken üye sayısını 800 bine çıkararak Paris'ten sonra dünyanın en büyük ikinci odası oldu. İTO, üyelerinin yatırım, ihracat ve istihdamını teşvik etmeyi hedefliyor.

142'nci yılını kutlayan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) üye sayısı 800 bine ulaşarak üye sayısına göre Paris'ten sonra dünyanın en büyük ikinci odası oldu.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, İstanbul özel sektörünün en büyük iş ağı ve Türkiye'nin en büyük Odası olan İstanbul Ticaret Odası, Oda'nın 800 bininci üyesinin kaydını gerçekleştirdi.

İTO'nun 800 bininci üyesi olan Tetra Stratejik Bilgi Çözümleri ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin üye sertifikasını firma ortakları Büşra Koç ve Sevil Ünal Doğan'a İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun gücünü üyelerinin daha çok yatırım, daha çok ihracat ve daha çok istihdamını teşvik etmeye odakladığını söyledi.

"Sorumluluğumuzun birinci basamağı kayıtsız şartsız üretim"

800 bin üyeye sahip olmanın mesuliyetinin farkında olduklarını belirten Avdagiç, "Türkiye'ye karşı mesuliyetimiz var, üyelerimize karşı var, şehrimize karşı var. Sorumluluğumuzun birinci basamağı kayıtsız şartsız üretimdir, bunun gerçekleşmesini sağlamaktır. Türkiye üretimle büyüyecek, sayısı çoğalan şirketlerimizle büyüyecek, dünyaya açılan şirketlerimizle büyüyecek. İTO, 142 yıldır bunu yapıyor, 1882 yılında başladığı yolculuğuna 800 bin şirketle devam ediyor. 800 bin üyesiyle Türkiye ekonomisini, dünyanın sayılı ekonomileri arasına sokma sorumluluğunun bilinciyle çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İTO Türkiye'nin gücü, Türkiye ekonomisinin öncüsü"

Avdagiç, İTO olarak bir yandan mevzuatın yüklediği görevleri ifa ederken, diğer yandan İstanbul iş dünyasını yurtta ve dünyada temsil ettiklerini ve iş dünyasını yeni hedefler etrafında buluşturacak projeler ve politikalar üretip uyguladıklarını kaydetti. Avdagiç, "İTO iş dünyası mensuplarının nabzını tutarken, İstanbul için yatırım, katma değer ve istihdam üretme gücünü en etkili şekilde kullanıyor. İTO Türkiye'nin gücü, Türkiye ekonomisinin öncüsü" dedi.

Odanın 700 bininci üye kaydını 2022 yılı Ekim ayında yaptıklarını hatırlatan Şekib Avdagiç, şöyle devam etti:

"Bugün İTO'ya kaydolan 800 bininci üyemize sertifikasını veriyoruz. Bu da demek ki meclisi, meslek komiteleri, iştirakleri ve çalışanları ile İTO ailesi sadece son 2 yılda yaklaşık 100 bin firma büyüdü. 800 bin işletmemiz ve onların 1,5 milyondan fazla sahibi ve ortağı ile Türkiye'nin en büyük odası ve üyesi sayısı bakımından Paris ile birlikte dünyadaki en büyük iki odadan birisi olduk. Bu İstanbul ve İstanbul özel sektörü için gurur verici." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

istanbul İhracat Paris İto İto Ekonomi Güncel Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Gerekçesine çok şaşıracaksınız! UEFA, Glasgow Rangers-Dinamo Kiev maçının hakemlerini görevden aldı

Gerekçesine çok şaşıracaksınız! UEFA, Glasgow Rangers-Dinamo Kiev maçının hakemlerini görevden aldı

 Kars'ta yağmur sonrası ortaya çıkan dev mantarlar köylülerin yüzünü güldürdü

Kars'ta yağmur sonrası ortaya çıkan dev mantarlar köylülerin yüzünü güldürdü

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Kamala Harris, başkan yardımcılığı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti

Kamala Harris, başkan yardımcılığı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title