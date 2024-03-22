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İstanbul Ticaret Borsası'nda Orman Ürünleri Sektörü Konuşuldu

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İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından düzenlenen "Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantılarında bu ay orman ürünleri sektörünün sorunları konuşuldu.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'de Orman Ürünleri Üretimi ve Ticareti" başlıklı webinara, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Balcı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Ünsal ile Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Göksel Korkmaz'ın yanı sıra sektör temsilcileri katıldı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Gazeteci Celal Toprak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Türkiye'deki iklim değişikliği sürecinde orman yönetiminin öneminden bahsetti.

Ormanların karbon depolama işlevinin iyileştirilmesinin önemine işaret eden Balcı, "İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve ülkemizde kurulması planlanan ulusal karbon piyasasına entegre olması amacıyla 'ormancılıkta karbon piyasaları' çalışmaları yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bal ormanı konusunda politikaların belirlenmesi ve uygulanması sürecinde koordinasyonun önemine de değinen Balcı, 2024'te bal ormanı sayısını 60 tane ekleyerek 850'ye ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

"Ormanlarımızda devasa bir kaynak söz konusu"

İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap da hem ekonomik hem de çevre açısından büyük öneme sahip olan orman ürünleri sektörünün öneminden bahsetti.

Türkiye'deki toplam orman varlığının 23 milyon hektara ulaştığını kaydeden Kasap, şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemiz topraklarının yaklaşık 3'te biri ormanlık alanlardan oluşuyor. Burada devasa bir kaynak ve potansiyel söz konusu. Dolayısıyla orman alanlarının genişliği ve çeşitliliği orman ürünleri sektörü ve Türkiye ekonomisi için önemli fırsatlar sunuyor. Ormancılık endüstrisi pazarında kerestenin dışında mantar, meşe palamudu, reçine, bal, kozalak, yaban mersini ve çeşitli tıbbı aromatik bitkiler gibi birçok ürün de bulunuyor."

İSTİB Orman Ürünleri Ticareti Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Turgay Özen ise ithalatçıların sorunlarına dikkati çekerek, malın Türkiye'ye girişinde zararlı böcek içerip içermediğine dair yapılan tespit çalışmalarının çok uzun sürdüğünü bildirdi.

Bu süreçte bekleyen ve sonrasında iadesine karar verilen ürünlerin navlun ve diğer maliyetlerinin çok yüksek rakamlara ulaştığını kaydeden Özen, "Bu, bizi zor duruma sokuyor. Bu yüzden İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde yapılan karantina ve sonrasında serbest bırakma uygulaması Türkiye'de de uygulanmalıdır." çağrısında bulundu.

"Ara eleman yetişecek meslek okulları kurulmalı"

Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Göksel Korkmaz da sektördeki eleman sıkıntısından bahsederek, "İhtisas organize sanayi bölgeleri kurulmalı ve bu bölgelerde ara eleman yetiştirecek meslek okulları kurulmalıdır. Devlet makro politikalarla ve belirlediği stratejilerle gerekli önlemleri almalı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Ünsal ise endüstriyel odunun ve tomruk üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaları anlattı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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