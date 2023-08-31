İstanbul Şile'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile Çiftçiler Keten Yetiştiriciliğine Geri Dönüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen TAKE Projesi ile Şile'de boş, nadasa bırakılan ve atıl durumdaki tarım arazilerinde keten yetiştiriciliği başladı. Proje kapsamında keten üretimi artırılarak stratejik ürünlerin üretilmesi hedefleniyor.

İstanbul Şile'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile çiftçiler uzun yıllar sonra keten yetiştiriciliğine geri dönüyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü TAKE Projesi ile yaklaşık 3 yılda boş, nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki yaklaşık 4,5 milyon dekar alanda tarımsal üretim başladı.

Bakanlık tarafından 2021'den bu yana yürütülen proje ile 81 ildeki boş, nadasa bırakılan, atıl durumdaki alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan yerlerde farklı üretim teknikleri kullanılarak bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor. Buralarda stratejik ürünlerin üretilmesine de özel önem veriliyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şile'de çiftçilik yapan Ali Acar, keten bitkisinin, ata yadigarı, stratejik ve bölgede ekime uygun bir bitki olduğunu söyledi.

Şile bölgesinde keten ekiminin 1970'li yıllara kadar yapıldığını hatırlatan Acar, daha sonra unutulduğunu aktardı.

Acar, keten bitkisinin 3 kısımdan oluştuğunu vurgulayarak, "Ketenin sap kısmı, lif kısmı ve tohum kısmı var. Üçünün de ayrı ayrı özelliği var. Keten sıfır atık bir bitki. Ketenin sap kısmı, sunta, parke, muşamba gibi birçok üründe kullanıyor. Lif kısmı ise tekstil, otomotiv, savunma sanayi alanlarında kullanılıyor. Tohum kısmı gıda, ilaç, kozmetik, yem sanayinde kullanılıyor. Bu ürünün ana vatanı Şile ile Trabzon arasındaki alanlar. Keten gelecekte çok önemli bir yerde olacak." diye konuştu.

"Keten ekilmesi ve korunması gereken bir bitki"

Keten ve darı gibi ürünlerin tekrar üretimini artırma amacı taşıdıklarını bildiren Acar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Keten sıfır atık ve kullanım alanı geniş olduğu için ekilmesi ve korunması gereken bir bitki. Bu bitkinin üretiminin artması için makineleşme gerekli. Biçerbağlarla yaptığımızda üründen tam verim elde edemiyoruz. Sapını, lifini ve tohumunu işleyebileceğimiz makineler gerekli. Keten'in yüzde 99'u yurt dışından geliyor. Ciddi bir döviz çıkışı var ithalattan kaynaklı. Bir an evvel özümüze dönüp bize ait olan keten ürününün Türkiye'de üretimini sağlamalıyız."

Acar, bu amaçla Tarım Bakanlığı'nın atıl tarım arazilerinin tekrar üretime kazandırılması için başlatılan projeye dahil olduklarını kaydederek, "Şile'nin tarım, turizm ve hayvancılık ile birlikte yol alacağını düşünüyorum. Bir şehirde üretilen bir mamulün ham maddesinin de o şehirde üretilmesi gerekiyor. Büyüklerimiz keten lifiyle geçmişte kıyafetlerini kendisi yapmaya başlamışlar. Sağlık açısından çok daha iyi kıyafetler elde etmişler. Keten ile üretilen ürünler çok daha sağlam oluyor." ifadelerini kullandı.

TAKE Projesi kapsamında yürütülen "Keten varsa Şile Bezi var" projesi ile Şile ilçesi Ağva, Göçe, Geredeli, Çelebi mahallelerinde 10 dekarlık keten yetiştiricilik alanı oluşturuldu. 450 kg keten tohumu ekildi. 1.150 kg gübre kullanıldı. 1 adet biçerbağlar makinası alındı.