İstanbul Serbest Piyasasında Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 39,5290 liradan, avro ise 45,4770 liradan işlem görmeye başladı. Dün dolar 39,3880 lira, avro ise 45,6170 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,5290 liradan, avro 45,4770 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,5270liradan alınan dolar, 39,5290 liradan satılıyor. 45,4750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 45,4770 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,3880, avronun satış fiyatı ise 45,6170 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi