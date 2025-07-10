İstanbul Serbest Piyasada Döviz Kurları Güncelleniyor
İstanbul serbest piyasada dolar 40,0560 liradan, avro 47,1550 liradan işlem görmeye başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 40,0430 lira, avronun ise 46,9250 lira olarak belirlenmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,0560 liradan, avro 47,1550 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,0540 liradan alınan dolar, 40,0560 liradan satılıyor. 47,1530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,1550 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,0430, avronun satış fiyatı ise 46,9250 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi