İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte
İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, avro 33,6350 liradan güne başladı. Doların satış fiyatı 30,9930 lira, avronun satış fiyatı ise 33,6230 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, avro 33,6350 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 31,0750 liradan alınan dolar, 31,0770 liradan satılıyor. 33,6330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,6350 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,9930 lira, avronun satış fiyatı ise 33,6230 lira olmuştu