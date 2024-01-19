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İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte

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İstanbul serbest piyasada dolar 30,1910 liradan, avro 32,8490 liradan güne başladı. Dolar ve eurodaki yükseliş devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1910 liradan, avro 32,8490 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,1890 liradan alınan dolar, 30,1910 liradan satılıyor. 32,8470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,8490 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,1440 lira, avronun satış fiyatı ise 32,7250 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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