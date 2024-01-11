İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,9810 liradan, avro 32,9140 liradan güne başladı. Dolar ve eurodaki yükseliş devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 29,9810 liradan, avro 32,9140 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,9790 liradan alınan dolar, 29,9810 liradan satılıyor. 32,9120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,9140 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,9710 lira, avronun satış fiyatı ise 32,8200 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ekonomi