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İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi

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İstanbul serbest piyasada dolar 32,2320 liradan, avro 34,7220 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euro değer kazandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2320 liradan, avro 34,7220 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 32,2300 liradan alınan dolar, 32,2320 liradan satılıyor. 34,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,7220 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,2160 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7410 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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