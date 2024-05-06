İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3650 liradan, avro 34,8250 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euro değer kazandı.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3650 liradan, avro 34,8250 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,3630 liradan alınan dolar, 32,3650 liradan satılıyor. 34,8230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,8250 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,3450 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8410 lira olmuştu.