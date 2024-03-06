İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi
İstanbul serbest piyasada dolar 31,7200 liradan, avro 34,4320 liradan haftaya başladı. Dolar ve eurodaki yükseliş devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 31,7200 liradan, avro 34,4320 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 31,7180 liradan alınan dolar, 31,7200 liradan satılıyor. 34,4300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,4320 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,6490 lira, avronun satış fiyatı ise 34,3290 lira olmuştu.