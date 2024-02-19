İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi
İstanbul serbest piyasada dolar 30,8640 liradan, avro 33,2790 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euro değer kazandı.
İstanbul serbest piyasada dolar 30,8640 liradan, avro 33,2790 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 30,8620 liradan alınan dolar, 30,8640 liradan satılıyor. 33,2770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,2790 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 30,8290 lira, avronun satış fiyatı ise 33,1280 lira olmuştu.