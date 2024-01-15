İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi
İstanbul serbest piyasada dolar 30,1000 liradan, avro 33,0460 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euro değer kazandı.
İstanbul serbest piyasada dolar 30,1000 liradan, avro 33,0460 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 30,0980 liradan alınan dolar, 30,1000 liradan satılıyor. 33,0440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,0460 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 30,0950 lira, avronun satış fiyatı ise 33,0170 lira olmuştu.