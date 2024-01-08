İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,8850 liradan, avro 32,6860 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euro değer kazandı.
İstanbul serbest piyasada dolar 29,8850 liradan, avro 32,6860 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 29,8830 liradan alınan dolar, 29,8850 liradan satılıyor. 32,6840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,6860 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 29,8410 lira, avronun satış fiyatı ise 32,6310 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ekonomi