İstanbul serbest piyasada dolar ve euro sabit kaldı
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1970 liradan, avro 34,9550 liradan güne başladı. Dolar ve euro fiyatları dünkü seviyelerini korudu.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1970 liradan, avro 34,9550 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,1950 liradan alınan dolar, 32,1970 liradan satılıyor. 34,9530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9550 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,1950 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9530 lira olmuştu.