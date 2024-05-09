İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2690 liradan, avro 34,7480 liradan güne başladı. Dolar ve euroda yükseliş devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2690 liradan, avro 34,7480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,2670 liradan alınan dolar, 32,2690 liradan satılıyor. 34,7460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,7480 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,2600 lira, avronun satış fiyatı ise 34,6990 lira olmuştu.