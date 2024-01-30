İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 30,3530 liradan, avro 32,8810 liradan güne başladı. Dolar ve euroda yükseliş gözleniyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 30,3530 liradan, avro 32,8810 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,3510 liradan alınan dolar, 30,3530 liradan satılıyor. 32,8790 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,8810 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,3510 lira, avronun satış fiyatı ise 32,8140 lira olmuştu.