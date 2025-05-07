İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları Arttı
İstanbul serbest piyasada dolar 38,6440 liradan, avro ise 43,9700 liradan güne başladı. Doların önceki günü satış fiyatı 38,6050 lira, avronun ise 43,8560 lira olarak kaydedilmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,6440 liradan, avro 43,9700 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,6420 liradan alınan dolar, 38,6440 liradan satılıyor. 43,9680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,9700 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,6050 lira, avronun satış fiyatı ise 43,8560 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi